ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は25日に予選2日目が行われた。まさに代名詞の一つ「4カドの峰」だった。峰竜太（40＝佐賀）は2日目11Rで4コースからコンマ08のトップスタートを決めて捲り快勝。「努力のかいがあった。整備を何回もやって、雨の中で試運転を何回もした。上位の下まできた。蒲郡じゃなければ諦めている」。2023年のSGダービーで通算100Vと全24場制覇を同時達成したメモリアル水面で粘