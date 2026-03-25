人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月26日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）心を落ち着かせることで不運を遠ざけて。ハーブティーがおすすめ。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）言い訳はNG。自分の行動には責任を持つように。10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）心がふさぎがち。ヘ