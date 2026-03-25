2026年3月26日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月26日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
心を落ち着かせることで不運を遠ざけて。ハーブティーがおすすめ。
言い訳はNG。自分の行動には責任を持つように。
心がふさぎがち。ヘアスタイルを変えて気分転換しよう。
思い込みの強さで失敗しそう。冷静な目をなくさないで。
ヒステリックになりがち。深呼吸で心を落ち着かせよう。
人に頼み事はNG。恩を着せられて大変な思いをするかも。
あなたのやり方を人に押し付けないで。嫌われる原因に……。
先取り精神を。人がやらないことにパワーを注いでみよう。
伸びやかな言動を。規則にとらわれると失敗が増えるかも。
損得を考えると運気は低下。ハートを大切にすると◎。
ワクワクすることがありそう。スポーツ関連を要チェック！
スポーツに幸運あり。見るだけでも、自分でやるのも◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
心を落ち着かせることで不運を遠ざけて。ハーブティーがおすすめ。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
言い訳はNG。自分の行動には責任を持つように。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
心がふさぎがち。ヘアスタイルを変えて気分転換しよう。
9位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
思い込みの強さで失敗しそう。冷静な目をなくさないで。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
ヒステリックになりがち。深呼吸で心を落ち着かせよう。
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
人に頼み事はNG。恩を着せられて大変な思いをするかも。
6位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
あなたのやり方を人に押し付けないで。嫌われる原因に……。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
先取り精神を。人がやらないことにパワーを注いでみよう。
4位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
伸びやかな言動を。規則にとらわれると失敗が増えるかも。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
損得を考えると運気は低下。ハートを大切にすると◎。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
ワクワクすることがありそう。スポーツ関連を要チェック！
1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
スポーツに幸運あり。見るだけでも、自分でやるのも◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)