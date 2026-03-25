EX THEATER ARIAKE オープニングラインナップ発表会 EX THEATER ARIAKE オープニングラインナップイベントに いのうえひでのり、古田新太などが登壇した。 EX THEATER ARIAKEはテレビ朝日が有明に開業する複合型エンタテインメント施設「TOKYO DREAM PARK」内にオープンする新劇場。開業から1年間をオープニングイヤーと位置付け、演劇、ミュージカルなどを上演する。 オープニン