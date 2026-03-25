ビーズはゲーミング家具ブランド「Bauhutte（バウヒュッテ）」で、電動昇降、チルト天板、固定水平天板を1台に集約したデスク「電動昇降チルトデスク BHD-1100FAC」を発売した。価格はオープンで、実勢価格は3万8880円。横幅110cmのコンパクト設計ながら、ゲームやイラスト制作、動画編集など、さまざまな姿勢での作業に対応できる“全部入り構造”が特徴だ。●ハイブリッド天板で「傾ける」と「置ける」を同時に実現電動昇降