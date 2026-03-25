第９８回選抜高校野球大会の第７日（２５日）第１試合で、智弁学園（奈良）が延長１０回タイブレークの末、神村学園（鹿児島）に２―１で逆転勝利。８強入りを果たした。先発の杉本真滉投手（３年）が見事なピッチングを披露した。１０回１４３球を投げ４安打１失点で完投。１回戦で優勝候補の横浜（神奈川）を完封した神村の先発・龍頭（３年）との息詰まる投手戦を制した。エース左腕の雄たけびが響き渡った。延長１０回に