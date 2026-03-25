映画『ディスクロージャー・デイ』最新予告映像＜7月10日（金）全国公開！＞ スティーブン・スピルバーグ監督の映画最新作「ディスクロージャー・デイ」が7月10日に日本公開される。公開に先駆けて、物語の核心に切り込む最新予告映像が解禁された。 数々の金字塔を打ち立て続けてきた巨匠スピルバーグと、盟友のデヴィット・コープがタッグを組み、音楽は名匠ジョン・ウ