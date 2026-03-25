映画『ディスクロージャー・デイ』最新予告映像＜7月10日（金）全国公開！＞

スティーブン・スピルバーグ監督の映画最新作「ディスクロージャー・デイ」が7月10日に日本公開される。公開に先駆けて、物語の核心に切り込む最新予告映像が解禁された。

数々の金字塔を打ち立て続けてきた巨匠スピルバーグと、盟友のデヴィット・コープがタッグを組み、音楽は名匠ジョン・ウィリアムズが務める、主演はエミリー・ブラント、ジョシュ・オコナー、コリン・ファース、イヴ・ヒューソン、コールマン・ドミンゴほか。国内配給は東宝東和。

解禁された最新予告映像は、ジョシュ・オコナー演じるダニエル・ケルナーが、“WARDEX(ワ―デックス)”という謎の組織から「最高機密」情報を盗み出す衝撃的な場面から幕を開ける。その機密情報を守るために雇われていたはずのダニエルが手にしたものは、人類以外の何かの存在を示す証拠だった……。

エミリー・ブラント演じる気象キャスターの生放送中の異変にも、「僕は何を話しているか分かる」と語るダニエルはいったい何者なのか。そして、「79年続く恐怖のデマは終わりだ！」という謎の男(コールマン・ドミンゴ)の台詞と共に、映像は更に緊迫感を増す。

過去に政府が隠ぺいをしたと思しきUFO墜落事後の記録映像や、何者かに追われるダニエルたちの姿など、真実を隠そうするものたちと、それを全人類に開示しようとするものたちの、命を懸けた攻防の一端が映し出される。

映像のラストでは、雲海から謎の巨大飛行物体が姿を現し、誰もが目を奪われる衝撃的な内容となっている。

「ディスクロージャー・デイ」7月10日(金)全国公開

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