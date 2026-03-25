劇場版『チェンソーマン レゼ篇』浮世絵木版画「颱風ノ悪魔回廊破り」が3月27日（金）日本時間12:00よりECプラットフォーム『AKIHABARA PREMIUM COLLECTION』にて全世界同時発売される。 【写真】劇場版『チェンソーマン レゼ篇』浮世絵木版画を見る 本企画は江戸後期の鬼才浮世絵師・歌川国芳による代表作「通俗水滸伝豪傑百八人之一個 浪裡白跳張順」をベースに『チェンソーマン』の世界観