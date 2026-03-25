劇場版『チェンソーマン レゼ篇』浮世絵木版画が登場　国芳作品と融合したコラボ企画

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』浮世絵木版画「颱風ノ悪魔回廊破り」が3月27日（金）日本時間12:00よりECプラットフォーム『AKIHABARA PREMIUM COLLECTION』にて全世界同時発売される。

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本企画は江戸後期の鬼才浮世絵師・歌川国芳による代表作「通俗水滸伝豪傑百八人之一個 浪裡白跳張順」をベースに『チェンソーマン』の世界観を融合させた浮世絵木版画作品。

原作で描かれる張順は、水中を自在に駆ける豪傑として躍動感あふれる姿で表現。荒れ狂う波涛を切り裂き、筋肉を誇張し、全身に力が漲る構図。本コラボでは血飛沫や水しぶきのダイナミズムを劇場版での台風の悪魔との闘いに見立てている。

浮世絵商品のほか劇場版『チェンソーマン レゼ篇』浮世絵木版画のデザインを使用したTシャツ&パーカーを同時発売。シルクスクリーン印刷にて浮世絵の「墨線」と呼ばれる版木のラインを背面にプリント。フロントには浮世絵内で「チェンソーマン」を表現した「鎖鋸男」とポチタがデザインされている。

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』浮世絵木版画「颱風ノ悪魔回廊破り」は65,000円＋TAX・送料、同シリーズのTシャツが9,800円＋TAX・送料、パーカーが12,800円＋TAX・送料で販売される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）