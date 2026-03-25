いおうにフライング告白されるも、りょうすけに対する気持ちが大きく告白を断ったあやな。気持ちが沈むあやなをりょうすけがマジックで元気づけるなど、徐々に距離を縮めていた2人は、最終日にラスト2ショット。2度目のトランプマジックで「あやなちゃんが好きです」とロマンチックに気持ちを伝えたりょうすけに、あやなが想いを伝えた。【映像】スタイル抜群の美人JK（最後の決断も）毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今