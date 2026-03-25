YouTuberで芸人のカジサック（キングコング・梶原雄太）が25日、自身のXを更新。「体調が終わってます…」と症状を報告した。【動画】よかった！カジサックの息子が大学合格妻と3人で喜びの声投稿で「コロナやインフル以外でひっっさしぶりに体調が終わってます…」とつづり、「『花粉症』ときっぱり。「明日病院へ行こう」と締めくくった。この投稿に「お大事に」「病院しっかり行って､早く回復へ向かいますように」「花