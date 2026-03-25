カジサック「体調が終わってます…」、病院行きを報告 「つらいですよね」共感＆心配の声
YouTuberで芸人のカジサック（キングコング・梶原雄太）が25日、自身のXを更新。「体調が終わってます…」と症状を報告した。
【動画】よかった！カジサックの息子が大学合格 妻と3人で喜びの声
投稿で「コロナやインフル以外でひっっさしぶりに体調が終わってます…」とつづり、「『花粉症』ときっぱり。「明日病院へ行こう」と締めくくった。
この投稿に「お大事に」「病院しっかり行って､早く回復へ向かいますように」「花粉症辛いですよね」など気づかうコメントが多数寄せられた。
梶原は2018年10月から「カジサック」の芸名でYouTubeチャンネル『カジサックの部屋』を開設している。私生活では、2007年元読者モデルの園田未来子と再婚。同年10月に第1子男児、09年7月に第2子女児、12年9月に第3子男児、16年5月に第4子女児、20年3月に第3子女児が誕生している。
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梶原は2018年10月から「カジサック」の芸名でYouTubeチャンネル『カジサックの部屋』を開設している。私生活では、2007年元読者モデルの園田未来子と再婚。同年10月に第1子男児、09年7月に第2子女児、12年9月に第3子男児、16年5月に第4子女児、20年3月に第3子女児が誕生している。