セ・パ両リーグは２７日にシーズン開幕を迎える。２０２３年に阪神を日本一へ導き、２４年まで監督を務めた岡田彰布オーナー付顧問（６８）が、阪神と優勝を争うセ・リーグを分析。阪神のリーグ連覇が最有力とした上で、中日、ＤｅＮＡを強敵に挙げ、その他の３球団ついて苦戦が見込まれる理由を解説した。◇◇今年は中日、ＤｅＮＡ以外はしんどいシーズンになると思うな。巨人はやっぱり岡本の穴が大き過ぎるわ。み