セ・パ両リーグは２７日にシーズン開幕を迎える。２０２３年に阪神を日本一へ導き、２４年まで監督を務めた岡田彰布オーナー付顧問（６８）が、阪神と優勝を争うセ・リーグを分析。阪神のリーグ連覇が最有力とした上で、中日、ＤｅＮＡを強敵に挙げ、その他の３球団ついて苦戦が見込まれる理由を解説した。

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今年は中日、ＤｅＮＡ以外はしんどいシーズンになると思うな。

巨人はやっぱり岡本の穴が大き過ぎるわ。みんな忘れてるかもしれんけど、去年は岡本がケガするまでは（※１）巨人は首位やったわけやから。そこから沈んだことを考えたら岡本の存在がどれだけ大きかったかっていうのは、分かるわな。

でも、今年は岡本が最初からいてないわけやから、開幕まで準備ができる時間があったし、そこをどうするかになってくるんやけど…。

そう考えたら、やっぱり巨人のキーマンは４番やで。日本選手を見ても、日本ハムから移籍してきた松本、吉川や泉口らはおるけど、「こいつが４番や」っていう名前が出てこうへんもんなあ。

外国人も候補なんやろうけど、キャベッジは去年、ホームラン１７本でチーム最多やろ。「ホームランが出やすい東京ドームで外国人選手が」って考えたら物足りんよなあ。新外国人のダルベックも獲ってるけど、ほんまにチームとして、外国人で岡本の穴を埋めにいくんか？ということやで。

シーズンを通して誰が４番を打つかはまだ分からんけど、どっしりと座る４番が決まるかどうか。これは巨人にとって重要やと思うで。やっぱりコロコロと変わってもうたら、またあかんようになるからなあ。「４番としてしっかりした成績を残す選手」が出てくれば戦えると思うで。

広島はやっぱり、ピッチャーが夏からバテ過ぎやわ（※２）。これ毎年、言うとるやん。それを克服できてないからなあ。新井監督は今年で４年目やけど２位、４位、５位って徐々にあかんようになっとるし、なんとかせなあかんよな。

ドラフトで大卒ピッチャー４人獲得してるけど、まだ未知数やし、外国人ピッチャーは１人（ターノック）だけやし、今年も現時点では厳しい戦いになると思うな。

打線の中心は去年、首位打者を獲った小園になるんかな。他にも若い選手が出てきてるという印象はあるで。佐々木は、俺が阪神監督の時も欲しかった選手やったんやけど、ええスイングしてるわ。今年のドラフト１位の平川や同３位の勝田もそうやし、そういう若い選手が、秋山や菊池らベテランからポジションを奪うぐらい成長すれば面白いチームになるかも分からんな。

だけど、誰がチームを引っ張るとか、そういうのが見えてこん。チームの勝ち負けを考えたら、キーマンになるのは捕手かも分からんな。

俺は正捕手を坂倉でいくんやったら、捕手一本でいかせなあかんと思うよ。一塁を守らせたりしてるやろ？坂倉に１００試合以上は捕手を任せるような形をつくって、チームを引っ張らせていかなあかんと思うな。

ヤクルトは２２年に優勝した後、５位、５位、６位と苦しんでるけど、今年も戦力を見たら厳しいシーズンになるやろうなあ。

村上が抜けたことは誰が見ても痛いやろ。山田も最近は成績が落ちてきてるし、青木や川端とか経験のあるベテランも引退したしなあ。打線を引っ張ってきたオスナもサンタナもピークは過ぎたように見えるけど、チーム状況を考えたら複数年契約（ともに２５年から３年契約）してでも残留させんとしゃあないと思うわ。

投手陣のメンバーを見ても、同じような状況やもんな。「この選手」っていう名前が出てこうへんからなあ。

ケガ人も多いよな。石川、高橋、山田、内山、ドラフト１位・松下とか、ケガで開幕に間に合わない選手が多いもんな。

だから、もうヤクルトのキーマンは、池山監督やろう。新監督やからどういう野球をするかっていうのは見てみないと分からんけど、どれだけ我慢して若い選手を使えるかやろう。

チームとして、選手を育てたり、いろいろと変えていく時期になってるやろうからな。

※２…新井監督が就任して以降、広島の９、１０月成績は２３年が２３試合９勝１４敗、２４年が２９試合７勝２２敗、２５年が２４試合６勝１８敗と負け越している。