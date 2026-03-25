現地時間３月24日の代表練習初日、アヤックスのDF冨安健洋が怪我のため不参加と発表された。１年９か月ぶりに代表招集されながらも、３月22日のフェイエノールト戦で右ハムストリング付近をさすって座り込み73分に交代。コンディション確認の結果、招集辞退となったのだ。日本代表の練習初日後、冨安離脱は「ショックだったか」と尋ねられた堂安律は、少しの沈黙のあと──「そうですね、はい」と回答。続けて「冨安に限らず