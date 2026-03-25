「ショックだったか」”冨安不参加”を尋ねられた堂安が回答、負傷者が多い現状に持論展開「綺麗事を言うつもりはない」【日本代表】
現地時間３月24日の代表練習初日、アヤックスのDF冨安健洋が怪我のため不参加と発表された。
１年９か月ぶりに代表招集されながらも、３月22日のフェイエノールト戦で右ハムストリング付近をさすって座り込み73分に交代。コンディション確認の結果、招集辞退となったのだ。
日本代表の練習初日後、冨安離脱は「ショックだったか」と尋ねられた堂安律は、少しの沈黙のあと──「そうですね、はい」と回答。続けて「冨安に限らずね」とコメントした。今回の連戦ではFCザンクトパウリの安藤智哉も負傷で不参加となっている。
日本代表に負傷者が多い現状について、堂安は「いろんな考え方がありますけど」と前置きしたうえで持論を展開した。
「ふたつのチームを作れるということは森保（一）監督も話していて、誰かが抜けても穴埋めしていくのがひとつの考え方。とはいえ、（ワールドカップで）優勝を狙っているので大事な選手が欠けたら…。その可能性が下がるという言葉は使いたくないですけど、優勝に近づくわけではないので、綺麗事でメディアの前で選手層を厚くしてやっていこうというような発言をするつもりはありません」
そして堂安ははっきりとこう言った。
「みんなコンディションを合わせて戻ってくるので」
そうなることを信じたい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」
１年９か月ぶりに代表招集されながらも、３月22日のフェイエノールト戦で右ハムストリング付近をさすって座り込み73分に交代。コンディション確認の結果、招集辞退となったのだ。
日本代表の練習初日後、冨安離脱は「ショックだったか」と尋ねられた堂安律は、少しの沈黙のあと──「そうですね、はい」と回答。続けて「冨安に限らずね」とコメントした。今回の連戦ではFCザンクトパウリの安藤智哉も負傷で不参加となっている。
「ふたつのチームを作れるということは森保（一）監督も話していて、誰かが抜けても穴埋めしていくのがひとつの考え方。とはいえ、（ワールドカップで）優勝を狙っているので大事な選手が欠けたら…。その可能性が下がるという言葉は使いたくないですけど、優勝に近づくわけではないので、綺麗事でメディアの前で選手層を厚くしてやっていこうというような発言をするつもりはありません」
そして堂安ははっきりとこう言った。
「みんなコンディションを合わせて戻ってくるので」
そうなることを信じたい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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