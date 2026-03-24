スポーツ庁とJAXAが連携を探るために立ち上げた検討委員会が開いたイベントで撮影に応じる（左から）室伏広治氏、山崎直子さんら＝24日午後、東京都中央区スポーツ庁と宇宙航空研究開発機構（JAXA）が両分野の連携を探るために立ち上げた検討委員会が24日、東京都内で記者会見し、宇宙飛行士が訓練の一環として、五輪を目指す選手らが使うハイパフォーマンススポーツセンターの施設活用を促進することを提案した。得られたノウハ