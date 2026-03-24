カーリング女子で元北海道銀行メンバーの伊藤彩未さん（２４）が２２日、自身のＳＮＳを更新。ファイナンシャル・プランニング一級技能検定に合格したことを報告した。合格証書の写真とともに「合格しました」と綴った。伊藤さんは２０年４月に北海道銀行フォルティウスに加入。２１年１２月に北海道銀行が新設した北海道銀行リラーズのメンバーとなった。２５年６月に退部し、選手を引退。行員となった。コメント欄などでは