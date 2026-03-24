ビバリーは3月13日に、2枚のパズルと1枚のパーツを組み合わせて、立体的に飾れる新発想のジグソーパズル「アクスタパズル」を発売した。ラインアップは全12種で、いずれも価格は2420円。●立体的に飾れる新発想のジグソーパズル「アクスタパズル」は、組み上げるとピースがカチッとはまるので、のり付けをしなくても崩れない。また、並べたくなるちょうどいいサイズ感のため、好きなキャラクターとお気に入りの空間を楽しめる