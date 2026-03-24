人気テレビアニメ『ONE PIECE』（ワンピース）エルバフ編（4月5日放送）の追加キャストが発表されると、ネット上で話題になっている。【画像】エルバフ編の新キャラ！公開されたゲルズ＆ロードの設定画ゲルズ役を佐倉綾音、ロード役を竹内良太が担当し、キャラ設定画も解禁。豪華な追加キャストにネット上では「ゲルズがあやねるとか最高ですやん！見た目もかなり可愛いしエルバフ編めっちゃ面白いからすごく楽しみ」「エルバ