『ワンピース』豪華な追加キャスト発表！エルバフ編の新キャラで「設定画も可愛い」「最高ですやん！」
人気テレビアニメ『ONE PIECE』（ワンピース）エルバフ編（4月5日放送）の追加キャストが発表されると、ネット上で話題になっている。
【画像】エルバフ編の新キャラ！公開されたゲルズ＆ロードの設定画
ゲルズ役を佐倉綾音、ロード役を竹内良太が担当し、キャラ設定画も解禁。豪華な追加キャストにネット上では「ゲルズがあやねるとか最高ですやん！見た目もかなり可愛いしエルバフ編めっちゃ面白いからすごく楽しみ」「エルバフ編のキャストが発表されてる！あやねるがゲルズちゃん！ぜったい良い！」「エルバフ編楽しみだな〜ロキの声誰になるんじゃろ」「エルバフ編でキャスト決まってる新キャラはシャムロック聖、ゲルズ、ロード 気になるロキ、軍子辺りはいつ発表されるのか」「あやねるとか豪華すぎ！設定画も可愛い」などの声が出ている。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
【画像】エルバフ編の新キャラ！公開されたゲルズ＆ロードの設定画
ゲルズ役を佐倉綾音、ロード役を竹内良太が担当し、キャラ設定画も解禁。豪華な追加キャストにネット上では「ゲルズがあやねるとか最高ですやん！見た目もかなり可愛いしエルバフ編めっちゃ面白いからすごく楽しみ」「エルバフ編のキャストが発表されてる！あやねるがゲルズちゃん！ぜったい良い！」「エルバフ編楽しみだな〜ロキの声誰になるんじゃろ」「エルバフ編でキャスト決まってる新キャラはシャムロック聖、ゲルズ、ロード 気になるロキ、軍子辺りはいつ発表されるのか」「あやねるとか豪華すぎ！設定画も可愛い」などの声が出ている。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
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