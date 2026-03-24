全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・板橋区役所前のラーメン店『あさひ町内会』です。“焼き入れ”でぐっと深まる香りとコク「味噌ラーメンを食べた杯数は誰にも負けない」と胸を張るのが店主の本山さん。そもそも生まれは札幌の隣の石狩だからラーメンといえば味噌が当たり前。大人になり一旦は就職したものの、想いは止まらず名店『すみれ』の門を叩いた。それから十数