雑誌『BEST STAGE』（音楽と人）の公式X（旧Twitter）アカウントは3月23日、投稿を更新。Snow Manの宮舘涼太さんが表紙を務めた5月号のカバーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】「あんまり見た事ないタイプの宮舘さんでびっくり」「この見下されてる感かっこいい」同アカウントは、1枚の写真を投稿。27日発売予定の5月号のカバーショットを解禁しました。モノトーンのレイヤードシャツを着た宮館さんが、黒い背景に浮