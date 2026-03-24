パワーエックスが切り返し急。２３日の取引終了後、北海道苫小牧市に大型蓄電システムを製造する新工場を開設すると発表した。また、岡山県玉野市の本社工場において製造ラインを増設することも公表した。中長期的な事業拡大につながると期待した投資家の資金流入を誘発したようだ。 苫小牧市の新工場では大型蓄電システム「ＭｅｇａＰｏｗｅｒ２５００」（１０ｆｔコンテナ型）を製造する。稼働開始は２０２７