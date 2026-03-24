パワーエックス<485A.T>が切り返し急。２３日の取引終了後、北海道苫小牧市に大型蓄電システムを製造する新工場を開設すると発表した。また、岡山県玉野市の本社工場において製造ラインを増設することも公表した。中長期的な事業拡大につながると期待した投資家の資金流入を誘発したようだ。



苫小牧市の新工場では大型蓄電システム「Ｍｅｇａ Ｐｏｗｅｒ ２５００」（１０ｆｔ コンテナ型）を製造する。稼働開始は２０２７年６月を予定し、生産能力は年間８００台（約２ギガワット時）。総事業費は３０億円で、既存工場の建屋を改修して立ち上げる。本社工場でも同じ大型蓄電システムを製造するラインを設ける。稼働開始は２７年１月で総事業費は２０億円。生産能力は年間８００台（約２ギガワット時）。自己資金及び借入金で充当する。



出所：MINKABU PRESS