キャベツ「だけ」おかずで、旬の味を堪能 春先においしい野菜の代表といえば、みずみずしいキャベツ！甘みがあってシャキシャキの、旬ならではの味わいは今だけのお楽しみですね。今回は旬のキャベツを味わい尽くす、キャベツ「だけ」で作れるおかずを集めました。 さっぱりもこってりも ゆかりで和えたさっぱり味、カレーマヨのこってりクリーミー風味…クセが少ないキャベツはどんな味付けにも違和感なくなじみます。水分たっ