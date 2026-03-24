作りおきにおすすめ！「キャベツだけ副菜」味バリエ5選

キャベツ「だけ」おかずで、旬の味を堪能

春先においしい野菜の代表といえば、みずみずしいキャベツ！甘みがあってシャキシャキの、旬ならではの味わいは今だけのお楽しみですね。今回は旬のキャベツを味わい尽くす、キャベツ「だけ」で作れるおかずを集めました。

さっぱりもこってりも

ゆかりで和えたさっぱり味、カレーマヨのこってりクリーミー風味…クセが少ないキャベツはどんな味付けにも違和感なくなじみます。水分たっぷりでやわらかいキャベツを堪能できます。

※ゆかりは三島食品の登録商標です。

梅おかか和え

ごまみそ＆にんにく和え

カレーマヨでクリーミーに

さっぱりゆかり和え

とろろこんぶでもみもみ





あと1品を手早く作りたい時、ヘルシーな小腹満たしが欲しい時にもぴったりのレシピですね。 シャキシャキのキャベツをたっぷり味わえるレシピ、ぜひお試しあれ。（TEXT：菱路子）

「作りおきおかず」保存のルールをおさらい

保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。



冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける

清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に

取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG

お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます

作った日付を記しておく

冷蔵の場合は、2〜3日を目安に食べきる

