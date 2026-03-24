プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が2026年3月18日、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を披露した。ロングドレスで振り返るショット本田さんは、自身がプロデュースするコスメブランドについて報告。ロングドレスで振り返るショットや椅子に座る様子など12枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、背中が開いたデザインのロングドレスを着用。ピンクの壁をバックに振り返って笑顔をみせていた。2