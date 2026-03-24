Aぇ!group が歌う「この朝は」が、3月30日放送分のABC テレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」(月〜金曜前5・00)の新テーマソングになる。正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉のメンバー全員が関西出身。地元を大切に想い続ける彼らが「おは朝」とタッグを組み、関西の朝を力強く後押しする。新テーマソングを手掛けるのは、シンガーソングライター・槇原敬之。STARTO ENTERTAINMENT所属グループへの楽曲提供は SMAP以