Aぇ!group が歌う「この朝は」が、3月30日放送分のABC テレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」(月〜金曜前5・00)の新テーマソングになる。

正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉のメンバー全員が関西出身。地元を大切に想い続ける彼らが「おは朝」とタッグを組み、関西の朝を力強く後押しする。

新テーマソングを手掛けるのは、シンガーソングライター・槇原敬之。STARTO ENTERTAINMENT所属グループへの楽曲提供は SMAP以来約16年ぶり（ソロとしては木村拓哉の「UNIQUE」以来 5年ぶり）となる。編曲担当は、番組火曜日コメンテーターも務めるヒャダイン。 Aぇ!group ならではのパワーと、槇原流の心に寄り添うメロディ、ヒャダイン流の遊び心あふれるアレンジが融合し、聴くだけで背中を押されるような爽やかな1曲となっているという。

番組では24日放送分から、楽曲制作の様子を届ける予定。

Aぇ!groupメンバーのコメントは以下の通り。

【正門良規】

この度、Aぇ!group の楽曲が「おはよう朝日です」のテーマソングに決定いたしました！みなさんの朝を彩る番組を、さらに彩る楽曲になればいいなと思います。ぜひ、曲も番組も愛してください！

【末澤誠也】

槇原敬之さんに楽曲提供いただき、本当に光栄ですし、Aぇ! groupとしても「おはよう朝日です」のテーマソングを担当させていただけるということも、光栄で嬉しく思っています。みなさんが、お仕事や学校に行く前に聴いて「ここから１日頑張るぞ！」と思っていただけたら嬉しいなと思っています。

【小島健】

爽やかで、朝にぴったりの曲をいただけたなと思います。こんなに優しく穏やかな曲は、Aぇ!group の曲の中でも飛び抜けているかもしれないです。この楽曲は、Aぇ!group にとって、ある意味「挑戦」になる曲かもしれません。とても光栄なことで、僕らも気合が入っているので、その熱量を「おはよう朝日です」で、視聴者のみなさんに届けられたらと思います。

【佐野晶哉】

僕も小さい頃からずっと見ていた大好きな「おはよう朝日です」のテーマソングを、大変嬉しいことにAぇ!group が務めさせていただくことになりました。しかも、槇原敬之さんから楽曲提供いただけたということで、本当に幸せです。みなさんの朝を彩る、素敵な楽曲になっていると思うので、これからも末長く愛していただける楽曲になれば嬉しいです。