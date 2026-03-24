米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手（31）は23日(日本時間24日）、ロサンゼルスでエンゼルスとのオープン戦に「1番・DH」で出場する。先発は佐々木朗希投手（24）。オープン戦4戦目の登板となる。大谷はあす24日（同25日）は、投手としてオープン戦2戦目の登板が予定されており、残り2試合のオープン戦で最終調整。開幕後は5戦目の31日（同4月1日）ガーディアンズ戦で先発登板する。佐々木は30日（同31日）の開幕4戦目の先