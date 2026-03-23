「ちるらん 新撰組鎮魂歌」(C)橋本エイジ・梅村真也/コアミックス (C)THE SEVEN 「SHOGUN 将軍」(2024年)や「イクサガミ」(2025年)といった時代劇ドラマが次々と誕生し、世界を賑わせている昨今。5月から米の配信サービス・HBO Maxを通じて全世界100以上の国と地域で配信という破格のスケールのプロジェクトとして話題を集めているのが「ちるらん 新撰組鎮魂歌」だ。U-NEXT、TBS、THE SEVENが手を組んだ大型プロジェクトは、