「ちるらん 新撰組鎮魂歌」(C)橋本エイジ・梅村真也/コアミックス (C)THE SEVEN

「SHOGUN 将軍」(2024年)や「イクサガミ」(2025年)といった時代劇ドラマが次々と誕生し、世界を賑わせている昨今。5月から米の配信サービス・HBO Maxを通じて全世界100以上の国と地域で配信という破格のスケールのプロジェクトとして話題を集めているのが「ちるらん 新撰組鎮魂歌」だ。

U-NEXT、TBS、THE SEVENが手を組んだ大型プロジェクトは、累計発行部数300万部超を誇る漫画・橋本エイジ×原作・梅村真也による同名コミックを、「龍馬伝」(2010年)、「おんな城主 直虎」(2017年)など、大河ドラマの演出経験も豊富な渡辺一貴監督が映像化した。

■「ちるらん 新撰組鎮魂歌」キャストインタビューはこちら

山田裕貴、綾野剛、松本潤ら豪華な俳優陣が幕末の人間ドラマを紡ぐ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」 (C)橋本エイジ・梅村真也/コアミックス (C)THE SEVEN

SPドラマ「江戸青春篇」(3月26日(木)、27日(金)にTBS系で2夜連続放送)から幕を開け、幕末の江戸で喧嘩に明け暮れる"バラガキ"だった土方歳三が、近藤勇、沖田総司、山南敬助ら試衛館の仲間たちと出会う。そこから京へと上洛し、新撰組として暗躍する尊皇攘夷派たちや裏切り渦巻く組内の陰謀に立ち向かうことに...と、ドラマシリーズ「京都決戦篇」(SPドラマの放送直後27日からU-NEXTで毎週金曜配信)へと接続。土方を中心に短くも鮮烈な輝きを放った新撰組の生き様が描かれる。

新撰組を筆頭に、情熱を燃やした偉人たちが群雄割拠の様相を呈した"日本で一番熱い時代"と言える幕末。これまで様々なコンテンツで繰り返し扱われてきた魅力的な人物を、原作ではその特徴を際立てながら描いており、ドラマでも豪華俳優たちが魅力的なキャラクター造形を、ケレン味を交えながら体現する。

「ちるらん 新撰組鎮魂歌」 (C)橋本エイジ・梅村真也/コアミックス (C)THE SEVEN

「ちるらん 新撰組鎮魂歌」 (C)橋本エイジ・梅村真也/コアミックス (C)THE SEVEN

物語の中心となる土方歳三を演じる山田裕貴は、荒っぽい言葉遣いや勝気でチャーミングな表情など勢いのある演技でバラガキと呼ばれる無鉄砲でがむしゃらな一面を表現。

その一方で、刺すような眼差しや貫禄に満ちた佇まいで"鬼の副長"の厳しさも感じさせる。荒削りな動きが次第に洗練されていくアクションなど、様々な試練を通じて、武士として成長していく変化を多彩なアプローチで作り上げているようだ。

「ちるらん 新撰組鎮魂歌」 (C)橋本エイジ・梅村真也/コアミックス (C)THE SEVEN

「ちるらん 新撰組鎮魂歌」 (C)橋本エイジ・梅村真也/コアミックス (C)THE SEVEN

そんな土方と共に新撰組を牽引する局長・近藤勇には鈴木伸之が配役され、身長185cmというガタイの良さや真っ直ぐな笑顔から漂う包容力と豪胆さはイメージにピッタリ。

さらに、新撰組最強と謳われた実力者・沖田総司を、無邪気な笑顔と刀を構えるクールさのギャップで表現する細田佳央太。理論派の参謀的存在である山南敬助の聡明さと仲間内からも一目置かれる凄みを鋭い瞳で浮かび上がらせる中村蒼。一匹狼で自由気ままだがという斉藤一を、漫画を踏襲したヘアースタイルなどビジュアルから雰囲気たっぷりに演じる藤原季節など、日本人に馴染みの深い新撰組の面々を実力派たちが魅力的に演じる。

「ちるらん 新撰組鎮魂歌」 (C)橋本エイジ・梅村真也/コアミックス (C)THE SEVEN

そんな新撰組の初代筆頭局長として、切れる頭脳と暴力による恐怖で組を支配した最強にして最凶の男・芹沢鴨。自らの派閥を持ち、近藤や土方たちと対立するこのキーパーソンを綾野剛が演じる。濃さや地毛との混ざり具合までこだわったという赤の髪と着物という奇抜なビジュアルをものにする佇まいや、怪しげな表情から放たれる強烈なカリスマや独特の色気はさすがの一言だ。

「ちるらん 新撰組鎮魂歌」 (C)橋本エイジ・梅村真也/コアミックス (C)THE SEVEN

また、土方が江戸で出会うライバル的存在として登場し、のちに京都では敵としてぶつかり合うことになる"人斬り以蔵"こと岡田以蔵役には中島健人。初挑戦とは思えない華麗な剣さばきや影を感じさせる表情で、純粋に強さを求めていた男が時代に翻弄される様を表現する。

「ちるらん 新撰組鎮魂歌」 (C)橋本エイジ・梅村真也/コアミックス (C)THE SEVEN

滅びゆく幕府の運命を感じながらも京都守護職を引き受け、土方ら新撰組の生みの親として彼らを導く存在となった"幕末のカリスマ"松平容保として気高さを醸し出すのは松本潤。山田とは「どうする家康」(2023年)に引き続いての主従関係となるだけに、息の合った共演に期待したいところだ。

「ちるらん 新撰組鎮魂歌」 (C)橋本エイジ・梅村真也/コアミックス (C)THE SEVEN

この他にも、杉野遥亮や安藤政信、上杉柊平など、列挙しきれないほど豪華な顔ぶれが繰り広げる濃密な人間ドラマはもちろん、ハイスピードな殺陣をはじめとするキャラクターの特徴が込められたアクション、エンタメ性と歴史への忠実性を両立した風流なビジュアルなど、魅力的な要素が満載の「ちるらん 新撰組鎮魂歌」。

幕末という激動の時代に、熱く散っていった人間たちの物語を、世界に向けた日本のコンテンツとして一流の役者＆スタッフがどのように作り上げているのか？今から放送&配信が楽しみだ。

文＝HOMINIS編集部

「ちるらん 新撰組鎮魂歌」の放送配信情報はこちら

放送・配信情報

ちるらん 新撰組鎮魂歌

＜スペシャルドラマ“江戸青春篇”＞

放送日時：3月26日(木)20:58〜、3月27日(金)20:57〜

チャンネル：TBS系

放送終了後からU-NEXTで配信

＜ドラマシリーズ“京都決戦篇”＞

3月27日(金)放送終了後からU-NEXTで毎週(金)独占配信

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ