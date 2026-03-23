イラン南部のホルムズ海峡を中心に、ペルシア湾からオマーン湾にかけて存在する機雷を除去するマインスイーパー「Hormuz Minesweeper」が登場しました。Trump | We're Going To Win So Muchhttps://hormuz.pythonic.ninja/Hormuz Minesweeperの見た目は以下の通り。上部にはイラン、下部にはアラブ首長国連邦やオマーンがあり、その間にあるペルシア湾、ホルムズ海峡、オマーン湾がマスで隠されています。左クリックでマスを開き、