タレントの松居直美が22日、自身のアメブロを更新。愛猫・おんぷちゃんとの新生活に向けた物件探しの最中、過去の辛い記憶と向き合う瞬間があったことを明かした。【映像】2019年に舌がん公表・堀ちえみ、体の様子を報告「今日も物件の内覧に行って来ました」と題して更新されたブログで、松居はこの日「猫専用賃貸物件」の内覧に足を運んだことを報告。猫好きにはたまらない素敵な空間だったというが、自身の仕事のスケジュー