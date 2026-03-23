ミツカングループとハタプログループが展開する寿司ファストフードブランド「NINJA SPEED」は、自治体コラボレーション企画として、岐阜県美濃市と連携した期間限定メニューを3月2日から3月31日まで販売している。「できたての巻き寿司」を提供する「NINJA SPEED」ならではのスピード感とともに、東京にいながら美濃市の食材の魅力を「今」味わえる新しい食体験を届ける。今回の自治体コラボ企画では、美濃市を代表するブラ