俳優の篠原涼子さんは3月22日、自身のInstagramを更新。ドラマ撮影を終えた直後と思われる貴重なオフショットを公開しました。【写真】篠原涼子のドラマ撮影後のオフショット「いい時間」篠原さんは「今日も無事に撮影終了」とつづり、3枚の写真を公開。控室と思われるプライベートな空間で、メイクを落としたり、まとめていた髪をほどいたりする、“オンからオフへ”切り替わる瞬間が収められています。続けて「いい時間をありが