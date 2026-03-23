アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の新たな入場者特典が発表された。27日より9週目入場者プレゼント「ガンズ・アンド・ローゼズ コラボアートステッカー」が配布される。【画像】センス抜群！新たな特典『ガンダム 閃光のハサウェイ』アートステッカー本作のエンディング主題歌「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」を歌うガンズ・アンド・ローゼズとガンダムシリーズのモビ