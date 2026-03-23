【BEYBLADE X BX-00 スターター ストームスプリガン2-70M】 3月28日 発売予定 価格：2,300円 タカラトミーは、玩具「BEYBLADE X BX-00 スターター ストームスプリガン2-70M」を3月28日に発売する。価格は2,300円。 本商品は「ベイブレード バースト」のストームスプリガンをベイブレードエックスVer.で商品