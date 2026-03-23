【BEYBLADE X BX-00 スターター ストームスプリガン2-70M】 3月28日 発売予定 価格：2,300円

タカラトミーは、玩具「BEYBLADE X BX-00 スターター ストームスプリガン2-70M」を3月28日に発売する。価格は2,300円。

本商品は「ベイブレード バースト」のストームスプリガンをベイブレードエックスVer.で商品化したもので、ワインダーランチャー同梱のスターターとなっいる。

打撃といなし能力に優れたブレード「ストームスプリガン」と、機動力と持久力のあるビット「M（マージ）」の組み合わせにより攻撃と防御両方で高い性能を発揮する。

(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO

(C) ＴＯＭＹ

(C)Hiro Morita, BBBProject, TV TOKYO