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ニューヨーク・ニックス vs ワシントン・ウィザーズ日付：2026年3月23日（月）開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York）最終スコア：ニューヨーク・ニックス 145 - 113 ワシントン・ウィザーズ NBAのニューヨーク・ニックス対ワシントン・ウィザーズがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われた。 第1クォーターはニ