JFAが公式発表日本サッカー協会（JFA）は3月23日、ウズベキスタンで行われる遠征に臨むU-19日本代表メンバーの変更を発表した。MF長南開史（柏レイソル）が怪我のため不参加となり、DF松本果成（湘南ベルマーレ）が追加招集となる。今回の遠征では、開催地タシュケントにてU-19ウズベキスタン代表との国際親善試合2試合に加え、現地クラブとのトレーニングマッチ1試合を予定している。来年に控えるアジア最終予選、そして世界