タレントの若槻千夏が23日、都内で行われた「SMBCビジネスセミナー『みんなの研修』新サービス発表会」に登壇。ブレイク時の多忙な日々を振り返った。【全身ショット】スタイル抜群！ジャケットコーデの若槻千夏新サービスの一日アンバサダーとしてイベントに登壇した若槻。トークセッションではタレントとしてのブレイクした日々から、アパレルのデザイナー・プロデューサーとしても活躍する現在までの歩みを振り返った。若