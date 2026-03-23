お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史さんは3月23日、自身のInstagramを更新。長女が撮影したプライベートショットを公開しました。【写真】長女撮影のプライベートショット海沿いカフェでくつろぐ姿藤本さんは「長女撮影海沿いのカフェでホットチャイティー頭から草生えてないからね」とつづり、1枚の写真を載せています。海沿いのカフェでホットチャイティーを手に持ち、ソファでくつろぐ姿です。藤本さんの背後には大きな植物