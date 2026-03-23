お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史さんは3月23日、自身のInstagramを更新。長女撮影のプライベートショットを公開し、ファンから反響が集まっています。（サムネイル画像出典：藤本敏史さん公式Instagramより）

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お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史さんは3月23日、自身のInstagramを更新。長女が撮影したプライベートショットを公開しました。

【写真】長女撮影のプライベートショット

海沿いカフェでくつろぐ姿

藤本さんは「長女撮影　海沿いのカフェでホットチャイティー　頭から草生えてないからね」とつづり、1枚の写真を載せています。海沿いのカフェでホットチャイティーを手に持ち、ソファでくつろぐ姿です。藤本さんの背後には大きな植物があり、頭の上から生えているような印象に。ほっこりするプライベートショットです。

コメントでは、「可愛い」「ふふふ...私もチャイ好きなのよん　毎日チャイ飲んでるわよん」「乙女フジモン可愛い」「面白い」「草の生え方が絶妙ですね」「つぶらな瞳が可愛いですね」「それにしてもフジモンさんのマダム感が最高!!」「BTSの人かとおもた」「頭から草やん」などの反響が寄せられました。

娘たちと仲良しな藤本さん

3月11日の投稿では次女と手をつないだ写真を公開していた藤本さん。娘たちと仲の良いことが伝わってきます。東京ディズニーリゾートにも行くことがあるようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)