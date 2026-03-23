J1百年構想リーグ地域リーグ第8節 川崎F 0（0-1）5 横浜FM15:03キックオフ MUFGスタジアム 入場者数 50,275人試合データリンクはこちら調子の出ない両チームの戦いは、より脆さを見せたほうのチームが負けになった。川崎が0-5で敗れたのはJ2時代の2002年7月10日。遙か昔の話で、しかもアウェイゲーム。ホームでの5点差以上はまだなかった。逆に横浜FMが横浜M時代まで含めて、アウェイで5点差以上で勝ったリーグ戦は2018年7月18日、