俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は22日、第11話が放送され、大和の戦国武将・松永久秀役の俳優・竹中直人（70）が本格初登場。主演を務めた1996年の大河「秀吉」以来、織田信長役の俳優・小栗旬（43）と約30年ぶりの共演を果たした。また、豊臣秀吉役の俳優・池松壮亮（35）との同一シーンもあり“新旧秀吉の初対面”がインターネット上で話題を集めた。＜※以下、ネタバレ有＞