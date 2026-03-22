Image: 株式会社ハレルヤ こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。キャッシュレス決済が日常になり、財布に求めたい特性も「収納力」から「機動力」へと変化しています。こうした現代のニーズに対し、2つ折り財布の構造をゼロから見直すことで、驚異の薄さとスムーズな会計動作を追求したのが「LEAP Semi」。機能性を削ぎ落とすのではなく、スマートに研ぎ澄ませたその財布