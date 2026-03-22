Image: 株式会社ハレルヤ

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

キャッシュレス決済が日常になり、財布に求めたい特性も「収納力」から「機動力」へと変化しています。

こうした現代のニーズに対し、2つ折り財布の構造をゼロから見直すことで、驚異の薄さとスムーズな会計動作を追求したのが「LEAP Semi」。

機能性を削ぎ落とすのではなく、スマートに研ぎ澄ませたその財布の実力をご紹介したいと思います。

スマホと変わらない薄さがもたらす自由

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「LEAP Semi」の最大の特長は、2つ折りでありながら厚さがわずか0.8cm、重さも約45gという圧倒的なスリムさにあります。これは数値で見ても、私たちが普段持ち歩いているスマホと変わらない薄さ。

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タイトなパンツのポケットに入れても座った時の違和感が少なく、ジャケットの胸ポケットでも不自然な膨らみを作りません。この極薄設計なら、カバンを持たない手ぶら派の方でも、身の回りの持ち物を最小限に抑えたスマートな外出を叶えてくれることでしょう。

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小銭入れのフタをなくした「最短」の導線

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効率性を重視するビジネスパーソンにとって注目すべきは、小銭入れのフタをあえて廃したゼロ・ステップ構造です。

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「LEAP Semi」を閉じる動作そのものが小銭の落下を防ぐ設計になっているため、財布を開くだけで紙幣、カード、小銭のすべてに即座にアクセスできます。

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レジ前で「小銭入れのボタンを外す」という小さな手間を省くだけで、お会計の所作は驚くほどスムーズに変わることでしょう。日常のわずかなストレスを削ぎ落とす、まさに理にかなったデザインと言えます。

希少なホースレザーを「育てる」一生モノの相棒

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「LEAP Semi」は単に薄いだけでなく、素材選びにも妥協がありません。本体に使用されているのは、牛革よりも柔軟で強靭と言われる希少な国産ホースレザーです。

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特にこの「プルアップレザー」は使い込むほどに中のオイルが移動し、独特のツヤや色の深みが増していくのが最大の特長。こうした自分だけの風合いに育てる楽しみが、単なる道具以上の愛着が湧かせてくれるはずです。

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今の財布の使い勝手にアップデートの余地を感じているなら、この身軽さと質感の良さを手にれてみてはいかがでしょうか。

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Source: CoSTORY